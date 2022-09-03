Почти 30 новых зданий школ и детсадов открылось в Москве к 1 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

К началу учебного года в городе открылось 29 новых зданий школ и детских садов. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— У нас имеется все для успешного решения задач по дальнейшему повышению качества образования: профессиональные кадры, современная материально-техническая база, постоянная и мощная поддержка города наших начинаний по всем направлениям. Еще одна наша важная обязанность — помочь ребятам стать гражданами и горожанами, почувствовать свою сопричастность к развитию страны и города, — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

Он подчеркнул, что столичное образование за последние 10 лет прошло большой путь. Уточняется, что новые здания рассчитаны более чем на 11 тысяч мест.

Кроме того, завершено благоустройство 200 пришкольных территорий в каждом округе, также было реконструировано более 600 дворов у школ. В новом учебном году увеличено число предпрофессиональных классов по различным направлениям, также стартовали проекты образовательных вертикалей.

Помимо этого, активно развивается проект «Московская электронная школа» (МЭШ), в котором произошли обновления: в частности, были добавлены новые вкладки для удобства пользования. Учителя смогут пользоваться мобильным приложением «Журнал «МЭШ» для доступа к функциям электронного журнала со смартфона.

В электронном виде будут представлены профессиональные достижения педагога. Также в онлайн-формат переведут и предоставление согласия на участие ребенка в выездных мероприятиях, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минцифры Максут Шадаев и руководитель Минпросвещения Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

Кравцов отметил, что столичная система образования является одной из лучших в мире, и призвал использовать опыт Москвы в других регионах. По его словам, интеграция МЭШ с федеральной системой «Моя школа» позволит улучшить качество образования во всех субъектах страны.