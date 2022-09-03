Противовоспалительный эффект: диетолог рассказал о пользе рыбы

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Рыба является низкокалорийным продуктом с высоким содержанием белка и омеги-3, недостаток которой может привести к воспалительным процессам в организме. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у диетолога, какое количество рыбы в неделю необходимо употреблять человеку и чем грозит ее недостаток в рационе.

Почему стоит включить в рацион

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что омега-3, которая содержится в жирных сортах рыбы, участвует в построении мембран, останавливает воспалительные процессы, восстанавливает структуру головного мозга и клетки печени.

— Также оказывает противосвертывающий эффект и содержит большое количество фосфора, который необходим для мозговой деятельности и кальциевого обмена (поддержание нормального уровня костной ткани), — объяснил Поляков.

Врач дополнил, что рыба считается менее аллергенным продуктом, чем красное мясо (говядина и свинина), а содержание белка в ней находится на одном уровне.

Токсичный тунец

Однако помимо положительных качеств у продукта морского происхождения есть и ряд негативных свойств. Среди них диетолог отметил способность рыбы впитывать токсические вещества. Например, тунец является лидером по концентрации ртути.

— Чем крупнее рыба, тем больше она накапливает в себе токсических веществ. К тому же все мировые водоемы отравлены микропластиком из-за деятельности человека, вследствие чего эти вещества вполне могут оседать в рыбных продуктах, — дополнил Поляков.

К тому же, как подчеркнул собеседник «ВМ», рыба, приобретенная на производстве, может оказать повышенную аллергическую нагрузку на организм.

Норма в день

Врач поделился, что для поддержания оптимального уровня омеги-3 в организме человека необходимо употреблять рыбу три раза в неделю.

— За один прием пищи усваивается 100–150 грамм. Недостаток рыбы в рационе может привести к дефициту омеги-3, которая необходима в организме для снижения воспалительных процессов, — добавил Поляков.

Он также рассказал, к чему приводит нарушение уровня омеги-3 в организме.

— Недостаток омеги-3 может привести к повышенной свертываемости крови, эндометриозу у женщин. Также повышаются риски аутоиммунных заболеваний, — констатировал специалист.

Диетолог объяснил, что добиться профицита рыбы в рационе очень сложно, однако если такое произошло, существует вероятность ухудшения заживления ран и плохая свертываемость крови.

Заменить рыбу в рационе, по словам Полякова, можно иными морепродуктами, икрой и мясом диких животных (оленина, косуля, лосятина).

Также специалист рассказал о возможности рыбы замедлить процессы старения в организме.