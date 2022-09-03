Движение на ряде улиц Москвы ограничат в преддверии Дня города

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок Карта всех событий

В связи с подготовкой ко Дню города и проведению праздничных мероприятий на ряде улиц Москвы введут ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в субботу, 3 сентября.

— Госавтоинспекция города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, — говорится в сообщении.

Так, с 00:01 5 сентября до 00:01 8 сентября ограничат движение транспорта по одной полосе на Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках.

С 00:01 7 сентября до 00:01 8 сентября и с 08:00 12 сентября до 08:00 13 сентября движение будет ограничено от дома 1 на улице Охотный ряд до дома 15 на Тверской улице, от дома 15, строения 1 на Моховой улице до Тверской улицы, а также от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

При этом с 00:01 8 сентября до 08:00 12 сентября перекроют участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховой. Кроме того, прилегающие переулки, улица Моховая от улицы Воздвиженки до улицы Тверской также будут закрыты для движения.

Наконец, с 00:01 10 сентября до 23:59 11 сентября улицы Петровка и Неглинная, Рахмановский и Крапивенский переулки тоже будут перекрыты, передает Telegram-канал ведомства.

Кроме того, 10 сентября с 20:30 до 21:30 движение транспорта закроют на Большом Москворецком мосту, улице Москворецкой, Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, площади Васильевский спуск, улицах Ильинке и Варварке, а также — на Кремлевской, Раушской и Софийской набережных.