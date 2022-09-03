«Засиделся на посту»: Кадыров заявил, что заслужил бессрочный отпуск

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск.

— Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся, — сказал политик.

Кадыров уточнил, что в связи с этим он заслуживает длинный и бессрочный отпуск. Глава региона выразил надежду, что люди поддержат и поймут его.

Он напомнил, что занимает данный пост уже 15 лет, и вспомнил кавказскую пословицу: «Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то еще бывает приятный». Кадыров в связи с этим уточнил в Telegram-канале, что его «время пришло».

С 2007 по 2011 год Кадыров являлся президентом Чеченской республики. Данную должность впоследствии упразднили, заменив ее на «главу республики». Этот пост политик занимает и по сей день.

28 августа Кадыров призвал перевести российских военных на усиленное несение службы. Он отметил, что российские военные борются с украинской армией, которую НАТО обильно поддерживает деньгами и вооружением. Несмотря на то, что Россия проводит «точечную операцию», против нее «идет открытая война», подчеркнул глава Чечни.