Кадыров призвал перевести российских военных на усиленное несение службы

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Российские военные должны быть переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом заявил в субботу, 27 августа, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что встретился с командирами силовых подразделений республики.

— Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Необходимо перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Министерства обороны или МВД, — призвал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные борются с украинской армией, которую НАТО обильно поддерживает деньгами и вооружением. Несмотря на то, что Россия проводит «точечную операцию», против нее «идет открытая война», подчеркнул глава Чечни.

26 августа Кадыров показал видео с допросом украинских пленных, которых, по его словам, бросают на убой киевские власти. При этом он отметил, что они «охотно отвечают на вопросы» и рассказали столько информации, что обрабатывать ее нет времени.