Кадыров разместил видео с пленными, которых Украина бросает «на убой»

Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео с допросом украинских пленных, которых, по его словам, бросают на убой. При этом он отметил, что они «охотно отвечают на вопросы» и рассказали столько информации, что обрабатывать ее нет времени.

— Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять–семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье, — написал под роликом в пятницу, 26 августа, в Telegram-канале Кадыров.

В кадре пленные рассказывают, как их зовут, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение и оборудование.

Глава Чечни отметил, что у пленных украинских солдат нет убеждений, иначе они не делились бы так охотно этой информацией.

26 августа Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина предоставить возможность быстрого окончания специальной военной операции на Украине.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает Кадырова в совершении военных преступлений. В украинском ведомстве заявили, что были собраны якобы «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым может быть причастен глава Чечни.

В ответ на заявление СБУ Кадыров попросил определить место встречи, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Он добавил, что продолжит принимать участие в специальной операции на Украине.