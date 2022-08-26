Кадыров попросил Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина предоставить возможность быстрого окончания специальной военной операции на Украине. Об этом чеченский лидер сообщил в пятницу, 26 августа.

— Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15 процентов можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет, — заявил он в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Рамзана Кадырова в совершении военных преступлений. В украинском ведомстве заявили, что были собраны якобы «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым может быть причастен чеченский лидер.

В ответ на заявление СБУ Кадыров попросил определить место встречи, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Он добавил, что продолжит принимать участие в специальной военной операции на Украине.