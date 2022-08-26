Кадыров предложил «приехать и разобраться» в ответ на обвинения СБУ

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Руководству Службы безопасности Украины (СБУ) необходимо определить место встречи, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на обвинения СБУ в совершении военных преступлений.

— Господа эсбэушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки «азовцев»* и других преступных или террористических организаций, — сказал он.

Глава Чечни добавил, что продолжит принимать участие в специальной военной операции на Украине. По его словам, он не остановится освобождать территории, которые находились под угнетением киевского режима, отметил Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает Рамзана Кадырова в совершении военных преступлений. Помимо главы республики, под обвинение попали заместитель начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов, а также командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» Хусейн Межидов.

* Запрещенная в России террористическая организация.