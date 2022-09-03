Москвич выбил зубы дочери из-за постоянных жалоб на голод

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Отец в Москве выбил зубы 7-летней дочери, когда та плакала из-за голода. Об этом сообщил Пятый канал в субботу, 3 сентября.

По данным издания, он также систематически избивал жену и двоих сыновей. Отмечается, что старший мальчик пострадал из-за того, что отказал отцу в предложении обворовать ларек.

Тогда нерадивый родитель заставил младшего сына совершить преступление. При этом на полученные деньги отец купил алкоголь и принуждал ребенка распивать его вместе.

Глава семьи напал на 7-летнюю дочь из-за того, что она недоедала и много плакала. В результате это начало раздражать мужчину и он пнул малышку по голове: от удара у нее выпали зубы.

Вскоре о произошедшем правоохранительным органам сообщили соседи. В настоящее время полицейские проводят проверку по данным фактам, передает Пятый канал.

В конце июля пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил. Прокуратура взяла под контроль данную ситуацию.

В Сети распространились кадры, где мужчина наносит удар рукой по лицу малолетней девочке. Пушкинская городская прокуратура в связи со случившимся поручила установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку правомерности и законности совершенных действий.