Исторический «Диктант Победы» состоялся в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 сентября традиционно стал центральной площадкой «Диктанта Победы» в День окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Данная акция, как уточняется, проходила в четвертый раз. Школьники, студенты и ветераны войны ответили на вопросы по истории Второй мировой.

В торжественной церемонии открытия в онлайн-формате приняли участие директор СВР Сергей Нарышкин и помощник президента России Владимир Мединский.

Кроме того, участников поприветствовали первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков, директор Музея Победы Александр Школьник, актер Владимир Машков и фронтовик, генерал-лейтенант в отставке Борис Уткин.

Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов исторического теста, которые были посвящены ключевым событиям Второй мировой войны. Во время мероприятия прошел телемост с четырьмя региональными площадками «Диктанта Победы»: Российско-сербским гуманитарным центром, городом Волгоградом, Гарнизонным домом офицеров Отряда специального назначения Росгвардии Южного военного округа и Музеем молодой гвардии в городе Краснодон (ЛНР).

На каждом столе были установлены бумажные фигурки журавлей, которые после выполнения заданий участники разместили в специальной инсталляции, отдав дань памяти героев.

После подведения итогов победители диктанта будут награждены памятными дипломами и ценными призами. Кроме того, их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве.

6 сентября в Музее Победы откроется выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу.