Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Исторический «Диктант Победы» состоялся в Музее Победы

Елена Самойлова
Город
Исторический «Диктант Победы» состоялся в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 3 сентября традиционно стал центральной площадкой «Диктанта Победы» в День окончания Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Данная акция, как уточняется, проходила в четвертый раз. Школьники, студенты и ветераны войны ответили на вопросы по истории Второй мировой.

В торжественной церемонии открытия в онлайн-формате приняли участие директор СВР Сергей Нарышкин и помощник президента России Владимир Мединский.

Кроме того, участников поприветствовали первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ Евгений Примаков, директор Музея Победы Александр Школьник, актер Владимир Машков и фронтовик, генерал-лейтенант в отставке Борис Уткин.

Участники акции в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов исторического теста, которые были посвящены ключевым событиям Второй мировой войны. Во время мероприятия прошел телемост с четырьмя региональными площадками «Диктанта Победы»: Российско-сербским гуманитарным центром, городом Волгоградом, Гарнизонным домом офицеров Отряда специального назначения Росгвардии Южного военного округа и Музеем молодой гвардии в городе Краснодон (ЛНР).

На каждом столе были установлены бумажные фигурки журавлей, которые после выполнения заданий участники разместили в специальной инсталляции, отдав дань памяти героев.

После подведения итогов победители диктанта будут награждены памятными дипломами и ценными призами. Кроме того, их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве.

6 сентября в Музее Победы откроется выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу.

Диктант Вторая мировая война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте