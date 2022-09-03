Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Арестован подозреваемый в убийстве знакомого на Отрадной улице

Елена Самойлова
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве знакомого на Отрадной улице
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Бутырский районный суд избрал меру пресечения фигуранту дела об убийстве на Отрадной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в субботу, 3 сентября.

Согласно решению суда, 29-летний мужчина проведет в СИЗО два месяца — до 3 ноября 2022 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве, фигурант полностью признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как он совершил преступление.

Поздним вечером 2 сентября во дворе одного из домов на Отрадной улице в Москве было обнаружено тело 36-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области спины и груди.

В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. В ходе осмотра места инцидента было обнаружено и изъято орудие преступления, которое злоумышленник закинул после произошедшего на крышу близлежащей постройки.

Аресты Следственный комитет Москва Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте