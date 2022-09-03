Арестован подозреваемый в убийстве знакомого на Отрадной улице

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Россия, Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Бутырский районный суд избрал меру пресечения фигуранту дела об убийстве на Отрадной улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова в субботу, 3 сентября.

Согласно решению суда, 29-летний мужчина проведет в СИЗО два месяца — до 3 ноября 2022 года. Ему предъявлено обвинение в убийстве, фигурант полностью признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как он совершил преступление.

Поздним вечером 2 сентября во дворе одного из домов на Отрадной улице в Москве было обнаружено тело 36-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области спины и груди.

В кратчайшие сроки удалось задержать подозреваемого. В ходе осмотра места инцидента было обнаружено и изъято орудие преступления, которое злоумышленник закинул после произошедшего на крышу близлежащей постройки.