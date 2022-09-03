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«Плохо знают Россию»: хакер объяснил, как госсектор РФ будет защищать свои данные в Сети

Араз Салехов

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Общество
«Плохо знают Россию»: хакер объяснил, как госсектор РФ будет защищать свои данные в Сети
Фото: pixabay.com/Lukas

Эксперты DLBI заметили, что хакеры готовятся к новой волне атак на российский госсектор. Хакер Александр Варской в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что атаки на российские серверы уже начались.

— Сейчас уже происходит разгар хакерских атак. Однако Россия уже обеспечивает себе защиту от них, к этому были привлечены специалисты, привлечены компании, которые есть на российском рынке информационной безопасности. Сейчас очень обеспокоены сотрудники данной сферы, но они работают в данном направлении, пытаясь устранить неполадки. Сейчас повышенная заинтересованность к российским серверам со стороны бездельников всего мира. Это нельзя назвать госзаказом западных стран, поскольку этим занимаются не они, — разъяснил он.

При этом эксперт добавил, что ни у одной из мировых систем информационной безопасности нет возможности обеспечить полную защиту своему госсектору.

— Никакая система информационной безопасности не может в полной мере быть готова к подобным атакам. К этому делу привлечено очень много людей, у кого-то получается что-то обнаружить. Существует площадка Anonymous, где сидят хакеры. Они изучают наш сектор, передают друг другу различную информацию. За рубежом «плохо знают Россию», поэтому им этот процесс дается достаточно сложно, — подытожил Варской.

Также эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что делать в случае утечки личных данных в Сеть.

хакеры Кибербезопасность Россия
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