Таксист насмерть сбил мужчину на моноколесе на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

На юго-западе столицы водитель автомобиля такси пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил мужчину, передвигавшегося на моноколесе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 3 сентября.

Она уточнила, что инцидент произошел на улице Профсоюзной. Пострадавший скончался на месте.

— Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сказала Нефедова.

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2 сентября водитель такси марки «Киа» врезался в стоявшие из-за мелкого ДТП «Опель» и «Митсубиси». В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Момент столкновения попал на видео.