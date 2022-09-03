Минобороны заявило о планах ВСУ купить Bayraktar с распылителями химикатов

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Украина попросила оснастить беспилотники Bayraktar устройством для распыления химических веществ. Об этом в субботу, 3 сентября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Bayraktar от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров, — сказал военный.

Генерал обратил внимание на то, что США ведут активную разработку технических средств доставки биологического оружия на основе беспилотников. В частности, речь идет и об использовании зараженных насекомых.

В Минобороны крайне обеспокоены заинтересованностью Украины в поставках таких дронов, поскольку Bayraktar обладают дальностью полета до 300 километров. Если они будут снабжены устройством для распыления химикатов, то это станет серьезной угрозой применения биологического оружия на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что завершение строительства завода турецкого производителя Bayraktar на территории Украины невозможно по причине проведения операции России.

Российская сторона не допустит, чтобы в соседней стране запустилось предприятие, направленное против нее, подчеркнул он.