В Эстонии сообщили о дискуссии по ограничению транзита россиян в ЕС

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Граничащие с Россией страны ЕС обсуждают совместное решение для ограничения поездок российских туристов через их территорию в другие государства альянса. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.

— В настоящее время граничащие с Россией страны сотрудничают для достижения совместного решения, — сказал он.

По словам Песура, существует нормативно-правовая база для ограничения проезда туристов из России через территорию Эстонии. Он добавил, что с такой целью может быть введена «государственная санкция», но для этого нужно постановление правительства.

Второй способ ограничить пассажиропоток из России — ввести лимит на пересечение государственной границы, а для этого потребуется особое распоряжение.

Если европейские страны выработают общий подход по этому вопросу, то министерство внесет соответствующее предложение в правительство Эстонии.

При этом Песур не уточнил, какие страны принимают участие в переговорах. Эстонские СМИ указывают, что речь идет о Латвии, Литве, Финляндии и Польше, передает РБК.

В конце августа СМИ сообщили, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва планируют принять на национальном уровне меры по ужесточению визовой политики в отношении России.

В документе уточняется, что эти страны потребовали от Еврокомисии принять визовые меры, которые уменьшат поток российских граждан в страны Евросоюза, а также в шенгенскую зону.