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FT: Польша, Финляндия и страны Балтии планируют ограничить въезд для россиян

Лейла Алиева
В мире
FT: Польша, Финляндия и страны Балтии планируют ограничить въезд для россиян
Фото: shutterstock

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва планируют принять на национальном уровне меры по ужесточению визовой политики в отношении России. Об этом в среду, 31 августа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран.

В документе уточняется, что эти страны потребовали от Еврокомисии принять визовые меры, которые уменьшат поток российских граждан в страны Евросоюза, а также в шенгенскую зону.

— Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если ЕС примет меры по ограничению выдачи виз россиянам, жители европейских стран также столкнутся с неудобствами во время поездок в Россию.

Накануне стало известно, что Германия предложила ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила, что эта мера позволит ограничить выдачу многолетних шенгенских виз россиянам со стороны Германии.

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