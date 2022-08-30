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Бербок предложила приостановить действие соглашения о визовом режиме с Россией

Александр Афонин
В мире
Бербок предложила приостановить действие соглашения о визовом режиме с Россией
Фото: МИД РФ

Германия отправила Евросоюзу предложение, согласно которому стоит приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. С соответствующей инициативой выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во вторник, 30 августа.

— Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима, — сказала она.

Глава внешнеполитического ведомства добавила, что данная мера позволит ограничить выдачу многолетних шенгенских виз россиянам со стороны Германии. Кроме того, правительства стран Евросоюза в дальнейшем смогут осуществлять проверку цели визита граждан России, передает ТАСС.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что введение запрета на шенгенские визы для граждан России не останется без ответа. Он подчеркнул, что подобные решения со стороны Евросоюза направлены непосредственно против российского населения.

Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство. Специалист предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам.

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