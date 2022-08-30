В Кремле предупредили об ответных мерах в случае запрета шенгена для россиян

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Введение запрета на шенгенские визы для граждан России не останется без ответа. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— В любом случае, отвечая, мы будем делать это так, чтобы это наилучшим образом из имеющихся соответствовало нашим интересам и защищало интересы наших граждан, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что подобные решения со стороны Евросоюза направлены непосредственно против граждан России, передает РИА Новости.

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что решение о полном запрете выдачи виз для российских граждан не сможет получить полной поддержки ЕС. «Вечерняя Москва» узнала у директора института политических исследований Сергея Маркова, какие могут быть введены критерии для выдачи виз в европейские страны.

По словам политолога, отказ российским гражданам в выдаче виз — грубейшее нарушение базовых принципов, на которых строилось европейское государство. Он предположил, что каждая страна будет самостоятельно принимать решение о выдаче виз россиянам.