Москвичам рассказали, как волонтеры поддерживают инклюзивный спорт

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ресурсный центр «Мосволонтер» регулярно проводит акции по развитию спортивного инклюзивного добровольчества. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня мы взаимодействуем более чем с 30 партнерскими организациями и совместно оказываем поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, а также поддерживаем их в занятии добровольчеством. В этом году уже более 120 человек с ОВЗ помогают на волонтерских мероприятиях, в том числе спортивных, — сказал директор «Мосволонтера» Александр Левит.

Также столичные добровольцы на постоянной основе помогают людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) заниматься спортом и даже принимать участие в соревнованиях. Летом в Москве прошли Московский ночной велофестиваль, забег «Мы разные — но мы едины», Ночной забег и полумарафон «Лужники».

1/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Некоторые участники нуждались в поддержке на дистанции, им помогали волонтеры. Одной из них, как уточняется, была Ольга Новоселова.

Вместе с единомышленниками она помогала ребятам, которые не могут самостоятельно пробежать дистанцию. С такой поддержкой они смогли почувствовать себя полноценными участниками соревнований, а некоторые даже получили медаль.

Например, на забеге «Без границ» Ольга бежала с полностью потерявшим зрение мужчиной, который уверенно преодолел пять километров, держась за специальную веревочку — парасвязку.

А в Ночном забеге и забеге Run & Eat в Москве она сопровождала хорошо подготовленного молодого человека, который из-за ментальных особенностей не мог бежать один на массовых соревнованиях. Волонтеры подсказывали и подбадривали его, чтобы он мог чувствовать себя комфортно, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице четвертый год проходит конкурс грантов «Москва — добрый город», организованный городским департаментом труда и соцзащиты населения. Ежегодно победителями конкурса становятся более 100 НКО, которые реализуют проекты помощи людям с инвалидностью и ОВЗ, исключенным из социума гражданам и другим нуждающимся в помощи жителям столицы.