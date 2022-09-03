Музей Победы пригласил юных москвичей стать участниками конкурса о Коневе

Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Юные москвичи могут стать участниками Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев». Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева. Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 25 лет предоставляется возможность выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж.

Молодые журналисты смогут побеседовать с родственниками маршала, ветеранами, сражавшимися под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, а также с историками.

Кроме того, начинающим авторам предлагается сделать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу, отдельных музейных экспонатах, связанных с его жизнью, а также о патриотических мероприятиях, выставках и акциях, посвященных военачальнику.

Работы принимаются в срок до 15 октября, а с 1 по 10 декабря на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря, награждение пройдет в Музее Победы, о его дате будет сообщено дополнительно.

Также 6 сентября в Музее Победы откроется выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу.