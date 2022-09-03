Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы пригласил юных москвичей стать участниками конкурса о Коневе

Елена Самойлова
Город
Музей Победы пригласил юных москвичей стать участниками конкурса о Коневе
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Юные москвичи могут стать участниками Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев». Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Творческое состязание приурочено к 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Конева. Школьникам и студентам в возрасте от 14 до 25 лет предоставляется возможность выбрать одну из двух номинаций: интервью или репортаж.

Молодые журналисты смогут побеседовать с родственниками маршала, ветеранами, сражавшимися под его командованием, создателями музеев, мемориалов, интернет-порталов, посвященных полководцу, а также с историками.

Кроме того, начинающим авторам предлагается сделать репортажи о работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, посвященных маршалу Коневу, отдельных музейных экспонатах, связанных с его жизнью, а также о патриотических мероприятиях, выставках и акциях, посвященных военачальнику.

Работы принимаются в срок до 15 октября, а с 1 по 10 декабря на сайте Музея Победы состоится онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Результаты конкурса будут опубликованы 20 декабря, награждение пройдет в Музее Победы, о его дате будет сообщено дополнительно.

Также 6 сентября в Музее Победы откроется выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу.

Конкурсы Великая Отечественная война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте