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Демонстранты в Праге потребовали отставки правительства Чехии

Елена Самойлова
В мире
Демонстранты в Праге потребовали отставки правительства Чехии
Фото: Pixabay

Участники митинга на Вацлавской площади в Праге выдвинули требование об отставке правительства Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой.

— Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью оказания давления на кабмин, — заявили организаторы.

Отмечается, что они уже начали переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления всеобщей забастовки.

По информации организаторов, на Вацлавской площади собралось более 100 тысяч участников. Они настаивали на проведении досрочных парламентских выборов и обвиняли руководство страны в проведении политики, противоречащей национальным интересам.

Выступившие политики, ученые и общественные деятели возложили на кабинет министров ответственность за энергетический кризис и инфляцию в стране, потребовав переговоров с Россией и заключения контрактов на поставку российского газа, передает ТАСС.

25 августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

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