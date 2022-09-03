Мужчину отправили в СИЗО за стрельбу на парковке в Мытищах

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Суд принял решение арестовать мужчину за стрельбу на парковке в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в субботу, 3 сентября.

Подозреваемому инкриминируется совершение хулиганских действий с применением оружия. Он отправится в СИЗО на два месяца, резюмировала Тертичная.