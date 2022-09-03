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Мужчину отправили в СИЗО за стрельбу на парковке в Мытищах

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчину отправили в СИЗО за стрельбу на парковке в Мытищах
Фото: moscow-live

Суд принял решение арестовать мужчину за стрельбу на парковке в Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в субботу, 3 сентября.

Подозреваемому инкриминируется совершение хулиганских действий с применением оружия. Он отправится в СИЗО на два месяца, резюмировала Тертичная.

Инцидент произошел 2 сентября на парковке торгового центра в Шараповском проезде. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, и один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета.

Вскоре после этого злоумышленник был задержан и доставлен в полицию. Им оказался местный житель 1997 года. Отмечается, что в результате потасовки никто не пострадал.

СИЗО Мытищи Следственный комитет
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