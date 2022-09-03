«Осознаете последствия?»: в США раскритиковали G7 за решение о нефти из России

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Введение лимита цен на нефть из России будет иметь серьезные последствия для стран G7. Об этом заявил американский эксперт в области энергетики Анас Альхаджи в субботу, 3 сентября.

— Осознают ли люди, как дорого обойдется введение теоретического потолка цен на российскую нефть? — задался вопросом специалист.

Ответственность за это решение будет возложена на США и ЕС, считает эксперт. Он подчеркнул, что именно их налогоплательщикам придется расплачиваться за данную ошибку.

Кроме того, по его данным, расходы вырастут и из-за увеличения стоимости на доставку энергоносителей. Альхаджи указал на то, что для полной реализации соглашения G7 придется прибегнуть к помощи 87 тысяч инспекторов.

Они будут следить, чтобы каждая бумага была заполнена по правилам, каждая банковская сделка соответствовала всем требованиям, а все танкеры соблюдали введенные санкции, передает слова Альхаджи РИА Новости.

Главы Министерств финансов стран «Большой семерки» 2 сентября согласились ввести потолок цен на нефть из России. Они также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу топлива, чтобы снизить волатильность на рынке.