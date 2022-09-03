Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели в Москве помогли застрявшей в комнате четырехлетней девочке

Елена Самойлова
Происшествия
Спасатели в Москве помогли застрявшей в комнате четырехлетней девочке
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бартеневская улица Карта всех событий

Специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения МАЦ выехали в район Южное Бутово на помощь четырехлетней девочке. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

— Вызов поступил от женщины, которая рассказала, что в одной из комнат в квартире сломался замок, где за дверью оказалась четырехлетняя девочка. Ребенок испугался и плакал, — говорится в сообщении.

Спасатели выехали по адресу на улицу Бартеневскую. По прибытии им удалось вскрыть дверь специальным инструментом и освободить малышку.

С девочкой все хорошо, ей не понадобилась дополнительная помощь, уточнил старший дежурной смены спасателей МАЦ.

В конце августа спасатели МАЦ вскрыли дверь в квартиру, в которой ребенок перестал выходить на связь.

Сотрудники приехали в Южное Бутово по вызову матери 11-летнего ребенка, который заперся в квартире и не выходил на связь. Спасатели вскрыли дверь и зашли в квартиру.

Дети Спасатели Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте