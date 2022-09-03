RTL: Россия буквально «купается в деньгах» благодаря санкциям

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Нефтегазовые доходы России растут не вопреки, а благодаря санкциям. Об этом заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на канале RTL в субботу, 3 сентября.

— Она буквально купается в деньгах. Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег, — сказал репортер.

Россия абсолютно не нуждается в финансировании, потому что после введения ограничений ее доходы от экспорта нефти и газа выросли на 40 процентов, отметил эксперт.

В то же время, добавил он, западные покупатели энергоресурсов вынуждены готовиться к худшему и бороться с растущей инфляцией. Так, с 24 февраля ЕС заплатил России более 86 миллиардов евро, что эквивалентно 3700 евро каждую секунду, цитирует Ленгле РИА Новости.

До этого американский эксперт в области энергетики Анас Альхаджи раскритиковал G7 за решение о введении лимита цен на нефть из России.

Ответственность за это решение будет возложена на США и ЕС, считает эксперт. Он подчеркнул, что именно их налогоплательщикам придется расплачиваться за данную ошибку.