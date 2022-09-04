Обмануть организм: диетолог Соломатина перечислила способы побороть чувство голода

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Чтобы избавиться от ощущения голода, необязательно нужен полноценный прием пищи. Между основными приемами пищи допускаются правильные перекусы, а в некоторых случаях будет достаточно даже обычной воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что некоторые люди имеют привычку грызть чипсы или другую еду, приносящую организму вред. Вредную еду в этом случае можно заменить на полезную. Например, подойдут порезанные огурцы, перец, сельдерей, морковка или яблоко, к которым можно добавить специи, посоветовала Соломатина.

По словам специалиста, некоторым людям хорошо помогают притупить чувство голода напитки.

— Это необязательно вода: можно морс без сахара, какао, кофе. Тут главное, чтобы у человека было ощущение, что есть объем и что это не вода, а что-то с запахом. В то же время это будет благое дело: устранение дегидратации (обезвоживание — прим. «ВМ»), которая сейчас есть очень у многих, — объяснила эксперт.

Хорошо помогают «обмануть» организм продукты, не имеющие высокой энергетической ценности, но при этом объемные. Например, подойдут большие зеленые салаты (с капустой или шпинатом) или кабачки. За счет объема аналогичным эффектом обладают супы, отметила Соломатина.

Стоит избегать слишком значительных интервалов между приемами пищи, посоветовала врач.

— Нельзя делать большие перерывы между едой. Иногда бывает, что лучше съесть любой фрукт или овощ, а потом ехать домой и там уже есть полноценно. Перед едой минут за 20 можно выпить стакан воды, это тоже чуть-чуть притупит чувство голода, — резюмировала диетолог.

Диетолог Елена Соломатина также рассказала «Вечерней Москве», какие фрукты и ягоды нельзя есть каждый день.