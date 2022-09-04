Владислав Овчинский: Концессионер Северного дублера Кутузовского проспекта разместил облигации на 55 миллиардов рублей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Концессионер, инвестирующий в строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), разместил на Московской бирже облигации на 55 миллиардов рублей. Таким образом, проект полностью будет обеспечен финансированием для завершения строительства. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Акционерное общество «Новая концессионная компания» разместило на Московской бирже облигации на 55 миллиардов рублей. Это позволит профинансировать проект до полного завершения строительства и ввода в платную эксплуатацию. В настоящее время дорога готова на 44 процента, строительство ведется по всей протяженности будущей трассы, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания установила ставки первого и второго купонов на уровне 1,4 процента годовых. Ставка третьего, четвертого и пятого купонов определена в размере четырех процентов годовых.

Как отметил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев, крайне важным для своевременной реализации проекта было привлечь необходимое финансирование.

— В качестве концессионера наша компания активно ведет инвестиционную фазу создания автомобильной дороги. С учетом размещения облигаций и текущего состояния строительной готовности проекта, мы уверены, что выдержим плановый, согласованный с городом срок ввода в эксплуатацию дублера, — отметил Денис Янев.