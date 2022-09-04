Московские школы откроют 13 выставок в Музее Победы в новом учебном году

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичные школы в рамках программы «Школьный Музей Победы» откроют 13 временных выставок в Музее Победы в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 4 сентября.

— Планируется, что свои экспонаты на площадке «Школьного Музея Победы» 13 столичных образовательных учреждений представят совместно с 19 региональными школьными музеями. Проекты учащихся из разных субъектов РФ позволят наладить межрегиональные связи, обменяться опытом, а также в будущем инициировать новые совместные мероприятия, — сказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Отмечается, что в рамках программы образовательные учреждения будут организовывать временные экспозиции, проводить уроки мужества, встречи с ветеранами, квесты и так далее. Мероприятия расскажут о разных страницах истории войны, о людях и их жизни.

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