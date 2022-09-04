Рэпер XALID насмерть разбился на мотоцикле в Уфе

Фото: ВКонтакте / the.xalid

Рэпер Халид Хайбуллин, более известный под псевдонимом XALID, скончался в результате аварии в Уфе. Об этом сообщили мать музыканта и директор управления культуры Татышлинского района Марат Садретдинов.

— Вообще положительный, хороший, крепкий парень был. У него мотоцикл, но не знаю, насколько он был им увлечен. Мы не так много пересекались, здесь он не работал, — сказал Садретдинов.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 2 сентября. По данным ГИБДД Башкирии, 40-летний житель Уфы за рулем автомобиля Ford Focus столкнулся со встречным мотоциклом BMW. От полученных травм 25-летний исполнитель скончался на месте.

В результате инцидента водитель автомобиля не пострадал. После медицинского осмотра его отпустили домой. Следователи начали проверку по факту ДТП, передает издание UFA1.RU.

Отмечается, что Хайбуллин с юного возраста интересовался поэзией, многие видели в нем перспективного артиста. Примечательно, что на обложке последнего альбома «Шлем на балаклаве» он позирует рядом с мотоциклом BMW HP4, с участием которого и произошла авария.