Ефимов: Более 700 рабочих мест создали за полгода в технополисе «Москва»

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис «Москва» в январе–июне создали более 700 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в воскресенье, 4 сентября.

— В первой половине 2022 года они создали для города более 700 новых рабочих мест, а за все время деятельности в ОЭЗ «Технополис Москва» — почти 9 тысяч. Общее число сотрудников, работающих на территории особой экономической зоны, превысило 12 тысяч, — сказал представитель мэрии.

Резидентами технополиса в настоящее время являются 90 компаний, уточнил он. Они занимаются созданием программного обеспечения, электроники, композитных материалов и энергоэффективных решений.

Глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.

Данную сферу представляет 31 резидент ОЭЗ, им за шесть месяцев удалось создать 298 новых рабочих мест. Экономические преференции для резидентов способствуют созданию рабочих мест в ОЭЗ, подчеркнул гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

Например, предприятиям не нужно платить налоги на землю, транспорт и имущество. Помимо этого, ставка налога на прибыль для них составляет 2 процента.

2 сентября сообщалось, что ОЭЗ получила уже около 100 заявок от предпринимателей, которые планируют разместить свои производства в новом индустриальном парке «Руднево».

Уточняется, что на новой площадке будут созданы благоприятные для развития компаний условия. Ее резиденты будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов, а налоговая ставка на прибыль составит 2 процента.