Журналист «Вечерней Москвы» приняла участие в презентации книги «Красная зона. Репортерский дневник» 

Фото: Александр Кочубей/Вечерняя Москва

На Московской международной книжной ярмарке 2 сентября прошла презентация книги «Красная зона. Репортерский дневник», выпущенной в рамках Издательской программы Правительства Москвы «Москва книжная». Книгу издал Союз Журналистов Москвы при финансовой поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Книга повествует о событиях, связанных с развитием ситуации с коронавирусной инфекцией в России и в мире — от первых сообщений о появлении нового вируса до ограничительных мероприятий и массовой вакцинации. Основная информация представлена в виде отрывков из публикаций многочисленных российских СМИ. Каждый раздел включает в себя вводный текст, рассказывающий об одном из этапов борьбы с вирусом, инфографику, цитаты известных врачей, политиков, общественных деятелей. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал эту книгу«документом времени борьбы с ковидом.»

В работе над книгой приняли активное участие журналисты «Вечерней Москвы»: специальные корреспонденты отдела «Московская власть» Василиса Чернявская и Марьяна Шевцова.

На презентацию книги пришло большое количество москвичей и гостей города. О работе над книгой рассказали Людмила Щербина - член Общественного совета города Москвы, первый секретарь Общественной организации «Союз журналистов Москвы», член наблюдательных советов и общественных комиссий; Григорий Дукор - руководитель редакции фотоинформации ТАСС; Сергей Карпухин — фотокорреспондент ТАСС; Юлия Тутина -редактор отдела «Общество» еженедельника «АиФ»; Анастасия Цапиева - автор, YouTube-канал Mash Paradox, Марьяна Шевцова - специальный корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва». Вел презентацию ведущий сетевого телевидения «Вечерка-ТВ» Руслан Орехов. Журналисты и фотографы подробно рассказали, как появилась идея создать подобную книгу, как велась работа над сбором материала и ответили на вопросы читателей.

35-я Московская международная книжная ярмарка проходит до 5 сентября в Гостином дворе