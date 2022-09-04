Москвичам напомнили об ограничениях на ряде дорог из-за проведения спортивных мероприятий

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

В столице 4 сентября будет ограничено движение транспорта на ряде дорог в связи с проведением велогонки «Две реки» и Московского осеннего велофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, с 06:30 ограничение коснется участков Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Краснохолмской набережных. Кроме того, с 00:01 там временно запрещена парковка автомобилей.

С 10:00 движение транспорта будет затруднено на улице Тестовской, а также на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Русаковской набережных и в Ростокинском проезде. Также с 13:00 будет ограничена стоянка машин.

Уточняется, что ограничения продлятся до окончания мероприятий. Велосипедистов призвали сохранять внимательность и не забывать про экипировку. Водителям порекомендовали заранее планировать маршруты, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на юге и западе столицы с 24 сентября появятся шесть новых выделенных участков для движения общественного транспорта. Уточняется, что выделенные полосы появятся на участках Севастопольского проспекта, проезда Кошкина, Загородного шоссе, Очаковского путепровода, Рябиновой улицы и Орехового бульвара.