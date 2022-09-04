Шесть участков выделенных полос для автобусов появятся на юге и западе Москвы

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Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

На юге и западе столицы с 24 сентября появятся шесть новых выделенных участков для движения общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 4 сентября.

— С 24 сентября в Москве заработает еще около 10 километров выделенных полос. Благодаря им городской транспорт не стоит в пробках и вы всегда можете спрогнозировать время в пути, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что выделенные полосы появятся на участках Севастопольского проспекта, проезда Кошкина, Загородного шоссе, Очаковского путепровода, Рябиновой улицы и Орехового бульвара. Их протяженность составит от 120 метров до 3,2 километра, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что схему движения транспорта временно изменят в центре Москвы в связи с подготовкой и проведением мероприятий в честь Дня города. Отмечается, что ограничения будут действовать в период с 5 по 13 сентября.

Кроме того, ряд маршрутов городского транспорта 4 сентября изменился в некоторых районах Москвы из-за проведения велогонки «Две реки» и велофестиваля. Так, перемены коснулись участков в центре, на востоке и северо-востоке города.