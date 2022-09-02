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Ряд маршрутов городского транспорта изменится в Москве 4 сентября

Анастасия Колоскова
Город
Ряд маршрутов городского транспорта изменится в Москве 4 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ряд маршрутов городского транспорта изменится в некоторых районах Москвы 4 сентября в связи с проведением велогонки «Две реки» и велофестиваля. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 4 сентября с 06:00 до конца мероприятия будут изменены маршруты в центре, на востоке и северо-востоке города. Это связано с проведением велогонки и велофестиваля, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ряд маршрутов городского транспорта изменится в Москве 4 сентября Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На осеннем велофестивале в Москве впервые появится отдельная полоса для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов. В целях безопасности участникам запрещается превышать допустимую скорость, которая составляет 25 километров в час.

В честь традиционного осеннего велофестиваля ЦППК сделала бесплатным для его участников провоз двухколесного транспорта. Перевозить его можно в тамбуре или в салоне на специальных креплениях.

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