Велосипеды в поездах ЦППК можно провезти бесплатно 4 сентября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В честь традиционного осеннего велофестиваля, который пройдет в Москве в первое воскресенье сентября, ЦППК сделала для его участников провоз двухколесного транспорта бесплатным. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила пресс-служба компании.

— Опцией можно воспользоваться в любое время на любом пригородном направлении, — уточняется в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что перевозить велосипед можно в тамбуре или в салоне на специальных креплениях.

Заезд велофестиваля начнется 2 сентября в 13 часов от Пресненской набережной. Праздник призван поддержать велосипедную культуру и людей, выбирающих активный образ жизни и альтернативный транспорт.

До этого сообщалось, что из-за проведения осеннего велофестиваля на ряде улиц в ЦАО ограничат движение транспорта. Уточняется, что перекрытие пройдет с 18:00 3 сентября до 18:00 4 сентября.

Кроме того, на осеннем велофестивале в Москве впервые появится отдельная полоса для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов. В целях безопасности участникам запрещается превышать допустимую скорость, которая составляет 25 километров в час.