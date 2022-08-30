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Отдельную полосу для электротранспорта выделят на осеннем велофестивале в Москве

Елена Самойлова
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Отдельную полосу для электротранспорта выделят на осеннем велофестивале в Москве
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тестовская улица Карта всех событий

На осеннем велофестивале в Москве впервые появится отдельная полоса для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 30 августа.

— Ждем всех в 12:00 в стартовом городке на Пресненской набережной, улица Тестовская. Участники на электротранспорте начнут прогулку в 12:45, а в 13:00 стартует колонна с велосипедистами, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в целях безопасности участникам запрещается превышать допустимую скорость, которая составляет 25 километров в час. Кроме того, всем участникам напомнили о том, что с собой необходимо взять шлемы и перчатки.

Осенний велофестиваль пройдет в Москве 4 сентября. Принять участие в нем могут бесплатно все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на Едином транспортном портале.

В этот день из-за фестиваля будет ограничено движение транспорта в центре Москвы. Так, движение ограничат на участке Тестовской улицы от проектируемого проезда № 80 до Пресненской набережной, а также от Тестовской улицы до дома 4 на Пресненской набережной с 18:00 3 сентября до 10:00 4 сентября, а также с 16:00 до 18:00 4 сентября.

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