Песков заявил, что поездка Путина на G20 будет зависеть от многих факторов

Фото: Администрация президента РФ

При рассмотрении вопроса участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 4 сентября.

— Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране — организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы. В том числе факторы безопасности, конечно, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается посетить саммит G20 в ноябре на Бали. Он добавил, что председатель Китая Си Цзиньпин также планирует приехать на мероприятие.

Аналитики в статье издания South China Morning Post выразили мнение, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии покажут неповиновение господству Запада и подтвердят свою значимость в мировой политике. Отмечается, что напряженность между двумя странами и Западом, вероятно, омрачит саммит и будет иметь последствия для других государств независимо от их позиции.