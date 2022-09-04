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Песков заявил, что поездка Путина на G20 будет зависеть от многих факторов

Александр Афонин
Политика
Песков заявил, что поездка Путина на G20 будет зависеть от многих факторов
Фото: Администрация президента РФ

При рассмотрении вопроса участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе и аспект безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 4 сентября.

— Для того чтобы принять решение о формате нашего участия, при том что приглашение на высшем уровне имеется, за что мы признательны стране — организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы. В том числе факторы безопасности, конечно, — цитирует Пескова РИА Новости.

19 августа президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается посетить саммит G20 в ноябре на Бали. Он добавил, что председатель Китая Си Цзиньпин также планирует приехать на мероприятие.

Аналитики в статье издания South China Morning Post выразили мнение, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии покажут неповиновение господству Запада и подтвердят свою значимость в мировой политике. Отмечается, что напряженность между двумя странами и Западом, вероятно, омрачит саммит и будет иметь последствия для других государств независимо от их позиции.

Дмитрий Песков международный саммит Владимир Путин
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