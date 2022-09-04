Тела мужчины и женщины обнаружили в утопленном автомобиле в Подмосковье

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи организовали проверку по факту обнаружения тел мужчины и женщины в утопленном автомобиле в городском округе Раменское. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в воскресенье, 4 сентября.

По данным следствия, автомобиль был обнаружен 3 сентября в искусственном водоеме, расположенном вблизи проезжей части дороги ММК — Раменское — Малахово — Рыбаки. При осмотре специалисты обнаружили тела двух человек без следов насильственной смерти.

На данный момент следователи завершили осмотр места происшествия и провели опросы. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По окончании работ будет принято процессуальное решение, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

До этого сообщалось, что председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова нашли мертвым под окнами одной из московских больниц. Его тело обнаружил медицинский персонал учреждения.