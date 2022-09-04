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Врач посоветовал жителям средней полосы России пройти осенний чекап

Александр Афонин
Общество
Врач посоветовал жителям средней полосы России пройти осенний чекап
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жителям средней полосы России рекомендуется пройти профилактическое обследование перед наступлением осеннего сезона из-за повышенной солнечной нагрузки. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

По словам специалиста, в летний сезон жители средней полосы регулярно находятся под воздействием солнца. Избыточное количество ультрафиолета может со временем привести к определенным мутациям, в том числе и онкологическим заболеваниям.

— Поэтому если вы любите загорать и находиться на открытом солнце летом, основная рекомендация — ежегодно проходить профилактические обследования под углом выявления онкозаболеваний. Наиболее частые локализации — кожа, молочные железы, предстательная железа, — сказал он.

Кроме того, важно не пренебрегать комплексными обследованиями. Регулярные исследования помогут держать здоровье под контролем и вовремя обнаружить болезни, передает радио Sputnik.

В завершение летнего сезона люди, которые не успели побывать на море, ищут способы получения красивого загара. Одним из таких вариантов является автозагар. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, вреден ли такой вид загара и есть ли у него преимущества.

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