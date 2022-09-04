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В России выявили 48 042 новых случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 48 042 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 48 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 87 летальных исходов от коронавируса. При этом 2239 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 35 732 человека, отмечается на сайте.

В России выявили 48 042 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.

Заведующий центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» врач высшей категории Максим Новиков рассказал, как изменились рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время, по словам эксперта, весь накопленный огромный опыт лечения таких пациентов обобщен и систематизирован.

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