Мурашко спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России

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В России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что такое всегда происходит с началом учебного года, когда растет число коммуникаций. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности, проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы, сообщает ТАСС.

2 сентября в России выявили 50 952 новых случая COVID-19 за сутки. За минувший день в стране зафиксировали 91 летальный исход от коронавируса. При этом 3726 пациентов с диагностированным COVID-19 были доставлены в медицинские учреждения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов назвал введение масочного режима малоэффективным решением. Он подчеркнул, что не было проведено каких-либо серьезных исследований, подтверждающих эффективность ношения масок.

В августе иммунолог Алексей Болибок напомнил основные правила профилактики коронавируса. По его словам, вакцинация и ревакцинация не защищают полностью от заражения.