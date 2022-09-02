В России выявили 50 952 новых случая COVID-19 за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране зафиксировали 91 летальный исход от коронавируса. При этом 3726 пациентов с диагностированным ковидом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 37 012 человек, говорится на сайте.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой в осенний период у человека могут обостриться не только ОРВИ и ковид, а также сердечно-сосудистые, психические и легочные заболевания. Она отметила, что организм испытывает сильный стресс из-за большого колебания температур, а холодный воздух может провоцировать приступы кашля, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления.

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Об отличиях простуды от COVID-19 рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.