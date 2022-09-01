Не только ОРВИ и ковид: названы опасные заболевания, которые обостряются осенью

Градусник / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В осенний период обостряются сердечно-сосудистые, психические и легочные заболевания, а также болезни суставов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, организм испытывает большой стресс из-за большого колебания температур. Холодный воздух может провоцировать приступы кашля, а у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления.

— Особое внимание нужно уделить здоровью сердца и сосудов в этот период. Нельзя забывать о приеме необходимых лекарственных препаратов. А людям с хроническими заболеваниями легких не стоит переохлаждаться, чтобы не вызвать обострение, — рассказала Чернышова.

Терапевт отметила, что некоторые психические заболевания имеют сезонность. Например, шизофрения и депрессия.

— Людям с психическими заболеваниями нужно внимательно отнестись к своему состоянию и вовремя обратиться за врачебной помощью. Такие болезни, как депрессия, шизофрения и маниакально-депрессивный психоз, обостряются осенью. На это влияют уменьшение светового дня и изменения биоритмов человека, — подчеркнула врач.

Специалист считает, что при правильном лечении и поддержании своего здоровья осенние обострения скажутся в меньшей степени.

В свою очередь инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», как подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.

Кроме того, врач уверена, что при первых признаках простуды нужно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности инфицирования окружающих. Собеседница «ВМ» добавила, что ношение масок в общественных местах и мытье рук смогут предотвратить заражение гриппом и ОРВИ. Особенно важно не пренебрегать данными видами защиты пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.