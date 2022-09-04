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Онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно покажет более 10 фильмов в сентябре

Александр Афонин
Город
Онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно покажет более 10 фильмов в сентябре
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил более 10 бесплатных кинопоказов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 4 сентября.

— В сентябре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-пользователей более 10 бесплатных кинопоказов. Они приурочены к праздничным и историческим датам первого месяца осени. Зрители увидят фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках программы москвичи смогут увидеть фильм о певце Бисере Кирове, «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова, несколько документальных фильмов российского информационного агентства «Армия России» и так далее. Кроме того, онлайн-кинотеатр продемонстрирует фильмы, приуроченные ко Дню города Москвы, Международному дню мира, 81-й годовщине операции «Тайфун» и другим значимым событиям.

До этого сообщалось, что столичные школы в рамках программы «Школьный Музей Победы» откроют 13 временных выставок в новом учебном году. Уточняется, что мероприятия расскажут о разных страницах истории войны, о людях и их жизни.

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