Онлайн-кинотеатр Музея Победы бесплатно покажет более 10 фильмов в сентябре

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил более 10 бесплатных кинопоказов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 4 сентября.

— В сентябре онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для интернет-пользователей более 10 бесплатных кинопоказов. Они приурочены к праздничным и историческим датам первого месяца осени. Зрители увидят фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках программы москвичи смогут увидеть фильм о певце Бисере Кирове, «Розыгрыш» режиссера Владимира Меньшова, несколько документальных фильмов российского информационного агентства «Армия России» и так далее. Кроме того, онлайн-кинотеатр продемонстрирует фильмы, приуроченные ко Дню города Москвы, Международному дню мира, 81-й годовщине операции «Тайфун» и другим значимым событиям.

До этого сообщалось, что столичные школы в рамках программы «Школьный Музей Победы» откроют 13 временных выставок в новом учебном году. Уточняется, что мероприятия расскажут о разных страницах истории войны, о людях и их жизни.