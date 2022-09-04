В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за последствий санкций против России

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Власти Евросоюза должны возместить гражданам Италии убытки, которые возникли в результате продолжающейся санкционной политики в отношении России. Об этом заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини в воскресенье, 4 сентября.

— Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре, — сказал он.

Политик добавил, что он продолжит выступать за поддержку антироссийских санкций. Однако Сальвини усомнился в их эффективности. По его словам, Евросоюз вводит различные ограничения против России на протяжении нескольких месяцев. Но результат виден только в отношении европейских граждан, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Австрия начинает склоняться в пользу отмены санкций против России из-за скорых холодов и роста цен на электричество. Утверждается, что в стране больше нет «четкого большинства», которое выступало бы за антироссийские санкции и политику глав государства.