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Австрия начинает склоняться в пользу отмены санкций против России из-за скорых холодов и роста цен на электричество. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщила немецкая газета Die Welt.

— Растет поддержка правонационалистической несистемной Австрийской партии свободы, доброжелательно настроенной по отношению к президенту России Владимиру Путину, — говорится в публикации.

Утверждается, что в Австрии больше нет «четкого большинства», которое выступало бы за антироссийские санкции и политику. Более того, с наступлением зимы подобные настроения в стране могут только усилиться.

Издание привело цифры из опроса, согласно которым 40 процентов австрийцев выступают за отказ от санкций против России, передает РИА Новости.

В Газпроме заявили, что газа в немецких подземных хранилищах этой стране хватит на два месяца из шести месяцев осенне-зимнего периода. Уточняется, что даже близкие к максимальным показатели заполненности газа в подземных хранилищах крупных европейских государств не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

29 августа премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что на данный момент Париж не имеет возможности в краткосрочной перспективе отыскать альтернативу российскому газу, что приводит к снижению потребления энергии на предприятиях.