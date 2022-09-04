Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик пообещал теплую погоду в Москве в День города

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик пообещал теплую погоду в Москве в День города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в День города ожидается теплая погода, столбики термометров достигнут отметки плюс 12–17 градусов выше нуля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 4 сентября.

— В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечным, сухим и тихим. В темное время суток прогнозируется плюс 1–6 градусов, в дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные плюс 12–17 градусов, а это возвращение в климатическое русло сентября, — сказал он.

Синоптик добавил, что с 5 по 8 сентября в столице будут преобладать северные течения. Они принесут холод, низкие густые облака и дожди. Воздух прогреется не выше плюс 12 градусов днем. Из-за повышенной влажности горожанам будет казаться, что погода холоднее на два–три градуса, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что после теплых и солнечных выходных москвичей ждут дожди и резкое похолодание. По его словам, самым теплым днем будет пятница, когда воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.

Москва День города Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте