Горожанам напомнили об ограничении движения на ряде дорог Москвы в преддверии Дня города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москвы

Россия, Москва, Малый Гнездниковский переулок Карта всех событий

Из-за подготовки к Дню города проезд транспорта будет ограничен на ряде дорог Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 сентября.

— Напоминаем, что с полуночи 5 сентября по одной полосе движения закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищивском, Газетном и Никитском переулках, на участках Тверской улицы. Это связано с подготовкой к Дню города, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Столичных автомобилистов призвали учитывать ограничения при составлении маршрута. Кроме того, им порекомендовали заранее готовиться к поездкам, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта будет ограничено 6 сентября в Центральном административном округе Москвы с 11:00 до 11:20. Уточняется, что это связано с проведением крестного хода. Ограничение коснется участков Петровского бульвара, Крапивенского переулка и улицы Петровки.