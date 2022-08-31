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Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за Крестного хода

Георгий Соланович
Город
Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за Крестного хода
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Крапивенский переулок Карта всех событий

Движение транспорта будет ограничено 6 сентября в ЦАО с 11:00 до 11:20. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— 6 сентября с 11:00 до 11:20 перекроют участки Петровского бульвара, Крапивенского переулка и улицы Петровка, — говорится в сообщении.

Движение транспорта ограничат в центре Москвы из-за Крестного хода Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Это связано с проведением Крестного хода, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре будет ограничено с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение будет перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно, а также в районе дома 8 по проспекту Вернадского с 16 сентября по 24 декабря круглосуточно.

По этой же причине будут введены ограничения движения в Малом Знаменском переулке на западе Москвы. При этом на Гжатской улице движение будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей с 1 сентября.

Транспорт Центральный административный округ (ЦАО) Ограничения
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