Tesla презентовала обновленный электрический грузовик Semi

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Американская компания Tesla презентована электрический грузовик Semi с обновленным дизайном. Его разработкой занимался бывший программный директор Tesla S и вице-президент по проектированию транспортных средств Джером Гильен.

Новинка является полуприцепом с полуавтономными возможностями. Грузовик относится к восьмому классу. Это значит, что его масса превышает 10 тонн. Несмотря на большой вес, одного заряда аккумулятора хватит на 600 километров без дополнительной подзарядки.

Генеральный директор компании Илон Маск отметил, что машина обладает огромной производительностью силовой установки. По его словам, в ходе тестов специалисты установили, что коэффициент аэродинамического сопротивления у Tesla Semi составляет 0,36, что лучше, чем у гиперкара Bugatti Chiron, передает портал CarsWeek.ru.

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